Großes Holzlager kommt mitten in Naturschutzgebiet

„Hatten die Wahl zwischen Pest und Cholera“

Nur eines der Grundstücke verfügt über eine angemessene Zufahrt. Die restlichen vier Grundstücke verfügen über keine Anbindung an die Landesstraße.„ Hier müsste die Gemeinde mit viel Steuergeld eine Straße bauen. Das stünde in keinem Verhältnis zu den ein bis zwei neu geschaffenen Arbeitsplätzen. “Es war eine Entscheidung zwischen Pest oder Cholera", ärgert sich Mairhofer. Nun will man primär darauf achten, dass der Standort die Anrainer so wenig als möglich belastet. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung und strenge Kontrollen sollen dafür sorgen.