Radfahrer in Kreisverkehr von Klein-Lkw gerammt

Von einem in einen Kreisverkehr einfahrenden Lieferwagen niedergefahren wurde am Samstag ein 68-jähriger Radfahrer in Brixlegg (Bezirk Kufstein). Der Lenker des Klein-Lkw, ein Bulgare (35), war laut Polizei stark betrunken. Bei ihm wurden von der Polizei 1,6 Promille gemessen.