Schwerverletzter schleppte sich zu rettender Hütte

Der 30-jährige Deutsche war laut Bericht der Polizei bereits am Donnerstag von der „Clara-Hütte“ im Umbaltal aus zu einer Wanderung in Richtung „Philipp Reuter Hütte“ aufgeborchen. Dabei kam er um ca. 20 Uhr unterhalb der Hütte ohne Fremdverschulden zu Sturz und kollerte mehrere Meter über felsiges Gelände in die Tiefe. Er schleppte sich trotz seiner schweren Kopfverletzungen noch mit allerletzter Kraft zur „Clara-Hütte“ zurück, wo er gegen 23 Uhr eintraf. Die alarmierte Bergrettung Prägraten am Großvenediger stieg mit zehn Mitgliedern und einem Arzt zu der Hütte auf, um den Verletzten zu versorgen. Erst am Freitag konnte er dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen werden.