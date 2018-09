Gerichtsvollzieher mit Reizgas besprüht

Maurerhammer zu seiner Verteidigung

Als wenig später eine Polizeistreife eintraf, flüchtete der eigenwillige Pensionist in einen Innenhof. Dort stellte ihn die Polizei und forderte ihn auf, den mitgebrachten Hammer aus der Hand zu legen. Dies erfolgte, indem das Werkzeug fast gegen die Beine eines Beamten flog. „Ich hab nur getan, was mir gesagt wurde“, lautete die launige Erklärung dafür. Bei der folgenden Festnahme schlug der Rentner heftig mit Armen und Beinen aus. Er ließ sich auch nicht dadurch einschüchtern, dass einer der Polizisten 1,85 Meter groß und fast 100 Kilo schwer ist. Im Zuge der Rangelei wurde auch der Streifenwagen zum Ziel des 78-Jährigen, die Hammer-Attacke endete mit massiven Kratzern an einer Scheibe.