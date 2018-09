Der ganze Rapoldipark auf einem Schirm

Ein wesentlicher Schritt

Seit zwei Wochen wird das neue Konzept umgesetzt. Die Aufzeichnungen werden nach 48 Stunden gelöscht - außer im Falle einer Straftat. Neben der Videoüberwachung, spielt Licht eine große Rolle: Es gibt Lichtkegel, die Fußgänger in der Dunkelheit begleiten. Außerdem kann die Polizei große Bereiche erhellen. „Wir werden niemals hundertprozentige Sicherheit garantieren können, aber das ist ein wesentlicher Schritt. Denn in Innsbruck darf es keine ’No-Go-Areas’ geben“, so Vize-BM Franz X. Gruber.