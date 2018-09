Lkw demolierte im Roppener Tunnel Beleuchtung

Ein Lkw mit einem Transportcontainer hat Donnerstag kurz vor 8 Uhr die Beleuchtungs- und Brandmeldekabel im Roppener Tunnel auf einer Länge von mehr als 160 Meter beschädigt. Der Tunnel wurde daher in Fahrtrichtung Arlberg gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit bereits bei der Anschlussstelle Ötztal bis Imst über die Landesstraße umgeleitet. Die ASFINAG arbeitet bereits mit Hochdruck an der Behebung der entstandenen Schäden.