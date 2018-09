Ruf nach Kopftuchverbot für Kindergärtnerinnen

Keine österreichischen Standards

Und: Weil nur ein Viertel der muslimischen Religionslehrer in der Steiermark und in Kärnten eine pädagogische Ausbildung nach österreichischen Standards haben, fordert Hohensinner eine solche ein: „In Graz bieten wir auf der Uni Weiterbildungskurse an. Die werden von den muslimischen Religionspädagogen rege angenommen und das freut mich sehr. Aber wir brauchen einen eigenen Lehrstuhl an der Grazer Uni.“