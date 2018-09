Kaffeetasse mit Konterfei von Hitler zum Frühstück

Wegen diverser Nazi-Bilder am Handy, einem Foto von Adolf Hitler an seiner Wohnzimmerwand und einer Kaffeetasse musste sich am Dienstag ein in Tirol lebender Deutscher (27) vor Gericht verantworten. Doch der schob die Schuld der ehemaligen Lebensgefährtin unter und wurde deshalb auch wegen Verleumdung verurteilt.