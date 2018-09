Jetzt neu bei Jackpot: „Love Island“

Den Einsatz können Sie auf zwei Arten steuern. Unten links im Spielfenster können Sie zum Beispiel die Punkte einstellen, die Sie pro Runde riskieren wollen. Mithilfe der Plus- und Minustasten regulieren Sie die Punktzahl. Sie können hierbei zwischen 30 und 1500 Punkte pro Runde setzen. Auch die Anzahl der Linien, können Sie bestimmen. Sie können entweder fünf oder zehn Linien spielen. Bei zehn Linien erhöhen sich natürlich Ihre Gewinnchancen, allerdings steigt hierbei auch der Einsatz an. Sie müssen also genau abwägen, wie viel Risiko Sie gehen wollen.