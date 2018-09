Hotel im Zillertal wurde Ziel von Internet-Gaunern

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurden die Internetgauner bereits in der vergangenen Woche im Hotelbetrieb in Tux tätig. Dabei wurden die Daten des hoteleigenen EDV-Systems mittels Ransomware verschlüsselt bzw. somit unbrauchbar gemacht. Die Schadsoftware wurde nach dem Öffnen des Anhangs eines vermeintlichen Bewerbungsschreibens aktiviert. Die Täter forderten auch in diesem Fall eine Lösegeld-Zahlung in der Form von Bitcoins und versprachen, nach der Zahlung die Daten zu entschlüsseln.