Die kuriosesten Dinge aus dem Internet

Der Anti-Schnarch-Ring nutzt eine antike Akupressurpraktik, indem er Druck auf den hinteren Ast des Ulnanervs ausübt. Der ist der größte ungeschützte Nerv des menschlichen Körpers, der in der Halsregion seinen Ursprung findet und direkt mit dem kleinen Finger verbunden ist.



Der ausgelöste Reiz, wandert den Nerv bis in das Armgeflecht hoch, wo er den Hals, Kehlkopf und die Nebenhöhlen beeinflusst. Das reduziert die Schwellung des schlaffen Gewebes und der Schleimhäute und klärt Verstopfungen in den Nasennebenhöhlen, was das Schnarchen signifikant reduziert.