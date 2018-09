Tiroler trennte sich bei Holzarbeit vier Finger ab

Einem 49-jährigen Mann sind am Samstag in Kappl bei Holzarbeiten vier Finger der linken Hand abgetrennt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war er mit der Hand in einen Holzspalter geraten, teilte die Polizei mit. Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Auch in Rettenbach ereignete sich bei Holzarbeiten ein schwerer Unfall.