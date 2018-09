Drei Polizisten rückten für zwei Holzbretter aus

Dass Nachbarschaftsstreitigkeiten immer wieder ausarten können, ist bekannt. Dieser Vorfall, der sich in Graz abspielte, ist allerdings außergewöhnlich. Am 28. August klopfte es bei der Frau an der Wohnungstür, drei Polizisten standen davor. „Das amtshandelnde Organ ist gegenüber meiner Mandantin mehrmals unflätig geworden und hat auch den Fuß in die Türe gestellt“, sagt Rechtsanwalt Ferdinand Attems, der sich des Falls angenommen hat. Die alleinstehende Pensionistin wurde aufgefordert, die Beamten in den Keller zu begleiten. „Dort wurde ich wie ein Schwerverbrecher behandelt. Es wurde mir unterstellt, dass ich Bretter gestohlen hätte.“