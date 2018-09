Dreiste Einbrecher kamen über die Terrassentür

Unbekannte Einbrecher trieben am Donnerstag in Innsbruck-Hötting ihr Unwesen! Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung und ergaunerten Bargeld und Wertgegenstände. Von den Ganoven fehlt jede Spur. In Münster konnte die Polizei indes einen Einbruchscoup klären!