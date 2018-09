Mythen und Fakten rund um Erste Hilfe

Am Samstag ist Welttag der Ersten Hilfe - bei der Lebensrettung haben die Steirer aber durchaus noch Nachholbedarf. Denn wenn wir uns ehrlich sind: Viele von uns wissen über Erste Hilfe nur das, was man vor Jahren beim Führerschein gelernt hat - und das ist bei einigen doch schon eine Weile her. Obwohl zwei Drittel von uns sich zutrauen, in einem Notfall die richtigen Schritte zu setzen, gibt es viele Mythen zum Thema Lebensrettung. Wir bringen die Fakten!