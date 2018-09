Steuerpflicht: Betrüger zahlt, Räuber nicht!

Selbst ein zu sechs Jahren Haft verurteilter Zuhälter, der Prostituierte verprügelt hat, bekam ein Steuerstrafverfahren. Die Gewalt tue nichts zur Sache, hieß es in der Begründung. Auch der Buchhalter, der in einer Firma Gelder auf das eigene Konto abzweigt, hat nach seiner Verurteilung wegen Untreue ein Steuerstrafverfahren zu erwarten. Ebenso wie der Verkäufer in der Trafik, der in die Kassa greift.