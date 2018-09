Mann (53) bei Arbeiten im Wald von Baum überrollt

Der 53-Jährige war am Mittwoch gegen 11.15 Uhr im sogenannten Schergenstätt-Wald in Söll mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Während der Mann im steil abfallenden Gelände dabei war, einen gefällten Baum auf das richtige Maß zuzuschneiden, löste sich oberhalb von ihm ein anderes Baumstück und überrollte den Arbeiter. Dabei erlitt der 53-jährige Mann schwere Verletzungen. Er konnte jedoch noch selbst die Rettungskette in Gang setzen. Der 53-Jährige wurde schließlich von der örtlichen Feuerwehr geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.