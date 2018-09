Psychologin: „Uns reizt, wenn es menschelt“

Sie hat sich entschieden! Seit Wochen verteilt Nadine Klein (32) bei Die Bachelorette Rosen an liebeshungrige Männer. Nun hat sie sich für ihren Traummann entschieden: Personal Trainer Alexander Hindersmann konnte das Herz der Bachelorette erobern! Diese Entscheidung fiel der Rosenlady allerdings ganz und gar nicht leicht. Für den Zweitplatzierten Daniel Lott hat sie nämlich auch starke Gefühle. „Ich bin in zwei Männer verschossen. Ich habe Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen“, verriet sie unter Tränen. Kuppelshows wie „Die Bachelorette“ ziehen Zuseher regelmäßig in ihren Bann. Worin liegt die Faszination daran? Psychologin Mag. Christina Beran im „Krone“-Interview.