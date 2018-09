Beziehungsdrama endete vor dem Landesgericht

In einen Kanister, der als Reinigungsmittel deklariert war, füllte ein 36-Jähriger acht Liter Benzin und fuhr zur Wohnung seiner Freundin im Tiroler Unterland, wo er vor der Tür ausharrte. Die rief aber die Polizei statt zu öffnen. Am Dienstag stand der Mann wegen versuchter Brandstiftung und weiterer Delikte in Innsbruck vor dem Gericht.