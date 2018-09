Forscher entwickeln Recycling der Zukunft

Zauberwort: Zentrifugalkraftschneider

Sie haben eine neue Methode zur automatischen Sortierung von Kunststoffen entwickelt, den so genannten Zentrifugalkraftschneider: Dabei werden, grob vereinfacht, verschiedene Stoffe in Flüssigkeit gedreht und so voneinander getrennt. Das Projekt erhielt nun den Zuschlag für eine „Spin-off“- Förderung zur Weiterentwicklung der neuen Technologie bis zur Marktreife.