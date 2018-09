Harley-Treffen: Bikes lassen Kärnten erzittern

Nabel der Harleywelt ist ab Dienstag das Örtchen Faak am See: Am Messegelände gibt es so ziemlich alles, was das Bikerherz begehrt. Eine Custom-Bike-Show mit einigen der besten Motorrad-Schrauber der Welt versprechen die Veranstalter ebenso wie ausgedehnte Gastronomiebereiche. Harleyfahrer können untertags aber nicht nur das Eventgelände erkunden, es warten auch geführte Bike-Touren durch die Umgebung. Abends erklimmen schließlich Bands die Show-Bühne, darunter „The Darkness“ und „Lucifer“ (Freitag, 7. September) sowie „The New Roses“ und „Backyard Babies“ (Samstag, 8. September).