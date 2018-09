Nach Diebstahl in die Sill gesprungen

Am Samstag kurz nach 17 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter aus der offenstehenden Kasse einer Eisdiele in Innsbruck einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Als die Angestellte den Diebstahl bemerkte, flüchtete der Täter in Richtung Sill. In der Folge soll er laut Augenzeugen in den Fluss gesprungen sein. Eine Suchaktion der Berufsfeuerwehr und der Wasserrettung verliefen jedoch negativ. Ein Großteil der Beute konnte aber in Flussnähe sichergestellt werden.