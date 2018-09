Illegale Rennen: Mit Vollgas in die Katastrophe

Lokalaugenschein in der Grazer Innenstadt: Dienstagabend, es dämmert schon. Menschen spazieren durch die Herrengasse, genießen den lauen Abend. Beim Brunnen am Eisernen Tor, ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen, ist kein Bankerl mehr frei. Plötzlich heulen Motoren auf. Passanten zucken zusammen, drehen sich erschreckt um. Junge Männer mit protzigen Autos liefern sich am Joanneumring ein „Hazerl“. Audis und BMW, hörbar PS-stark, schwarz, aufpoliert, tiefergelegt, mit dicken Reifen und funkelnden Felgen.