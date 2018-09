Circus Roncalli freute sich über 25.000 Besucher

So viele Clowns wie noch nie, atemberaubende Stunts, herausragende Künstler, ein unfassbar gutes Orchester und eine holografische Animation: Aus diesen Zutaten setzt sich der begehrte Circus Roncalli zusammen! Am 18. August ging die erste fesselnde Vorstellung in der Landeshauptstadt über die Bühne, am Sonntag ist es bereits die letzte. Die gute Nachricht: Für die Vorstellungen um 14 und 18 Uhr sind noch Restkarten verfügbar. Nicht verpassen!