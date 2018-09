Expertin: Handynutzung gefährdet Halswirbelsäule

Smartphone auf Augenhöhe halten

Vor allem ein lang andauerndes, monotones Verharren in dieser Position ist kritisch zu sehen, sagte die Bewegungsexpertin - und empfiehlt, Pausen einzulegen und in eine ergonomische Haltung zu wechseln. „Alternativ wäre zu raten, das Handy in Augenhöhe zu halten. Dies geht am besten beim Sitzen mit am Tisch abgestützten Ellenbogen.“ Eine Alternative sei weiters, sich an einer Rückenlehne anzulehnen bzw. liegend das Smartphone zu nutzen. Ein wichtiger Aspekt sind Ausgleichsbewegungen. Und einen Aus-Knopf gibt es ja auch.