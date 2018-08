Drogenjäger entlarven „fleißigen“ Cannabiszüchter

Einem mutmaßlichen Cannabis-Züchter konnte die Polizei im Tiroler Unterland das Handwerk legen! In einem Raum, den der 35-jährige Verdächtige in Baumkirchen angemietet hatte, entdeckten die Suchtgiftjäger 760 Gramm Drogen. Der Mann sei kein Unbekannter, deshalb sei er auch in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden.