Klick in der Liebe: Nutzen Sie Dating-Plattformen?

Datingapps für das Smartphone

Vor allem an das jüngere Publikum richten sich Dating-Apps für mobile Endgeräte, von denen es Ausführungen in allen Varianten und für jeden Geschmack gibt. Die Auswahl ist recht groß und eine Wahl zu treffen, welche App man denn nutzen möchte, oftmals gar nicht so leicht. Neben allseits bekannten Anbietern wie Tinder - „tindern“ hat sich ja fast schon als Synonym in diesem Bereich etabliert -, bei denen man mittels Fingerwisch „Matches“ (Übereinstimmungen) erzielen und in Folge dessen miteinander schreiben kann, gibt es auch ausgefallenere Varianten wie z.B. Hater. Die Plattform schlägt nur Personen vor, die die gleichen Dinge hassen wie man selbst. Das kann zu sehr unterhaltsamen Konversationen führen, da man endlich mal mit gutem Gewissen gemeinsam ablästern kann.