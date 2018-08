Islamist durfte wegen „Erkrankung“ im Land bleiben

Sprengstoff nicht mehr auffindbar

Die Ermittler durchsuchten in dieser Woche mehrmals die Wohnung von Magomed C., um herauszufinden, wo der Sprengstoff geblieben ist. Sie fanden in den Räumen aber nichts. Seinen mutmaßlichen Komplizen Clement B. hatten französische Ermittler am 18. April 2017 in Marseille festgenommen. Der Franzose soll zwei Anschläge geplant haben - einen in Frankreich mit einem ebenfalls festgenommenen weiteren Mann und einen in Deutschland zusammen mit Magomed C. Auch zwischen Anis Amri und Clement B. hatte es nach Angaben der Bundesanwaltschaft telefonischen Kontakt gegeben.