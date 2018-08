„Ace Combat 7“ kommt am 18. Jänner 2019

Bandai Namco hat im Zuge der Spielemesse Gamescom in Köln endlich ein Veröffentlichungsdatum für seinen schon mehrfach verschobenen Action-Flugsimulator „Ace Combat 7“ verraten. Demnach wird das Spiel am 18. Jänner 2019 erscheinen - zuerst für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version kommt wenige Tage später am 1. Februar. Im neuen Gamescom-Trailer gibt es zum Zeitvertreib einige neue Szenen und Story-Schnipsel aus dem opulenten Actionspiel.