Die wichtigsten Termine im neuen Schuljahr

Am 3. September startet heuer in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr, in den anderen Bundesländern geht es am 10. September los. Ein Blick auf den Terminkalender zeigt dabei: Die Feiertage fallen eher mittelprächtig, durchgehende Herbstferien sind in den meisten Bundesländern nur an höheren Schulen möglich.