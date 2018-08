Kürzere Sommerferien, dafür Herbstferien?

Wie der ORF am Dienstag berichtete, will das Bildungsministerium in den nächsten Wochen eine Umfrage zur Gestaltung einheitlicher Herbstferien durchführen. Meinl-Reisingers Vorschlag findet dem Bericht zufolge allerdings wenig Gehör. So sprechen sich die SPÖ, die Liste Pilz und die Lehrergewerkschaft gegen kürzere Sommerferien aus. Die Gewerkschaft schlägt vor, für die Herbstferien über die freien Dienstage nach Pfingsten und Ostern nachzudenken. Von FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer kommt Zustimmung zu diesem Vorschlag, denn gerade diese zwei Tage seien für viele Eltern ein Problem.