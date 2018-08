„Stinkt nach Freunderlwirtschaft & Korruption“

„Das Leben ist wie ,Fifty Shades of Grey‘, aber nicht so lustig“

Als es thematisch schlussendlich auf die Bundesebene ging, kritisierte Meinl-Reisinger „dieses dauernde Hickhack zwischen Links und Rechts“. „Viele Leute halten das nicht mehr aus“, so die 40-Jährige. In der Politik dürfe es nicht immer nur Schwarz-Weiß-Denken geben. „Das Leben ist wie ,Fifty Shades of Grey‘, aber nicht so lustig.“