Wirtschaftsgröße Peterheinz Gebell verstorben

Gebell war ein Querkopf im besten Sinn, ein Hinter- dem-Berg-Halten passte so gar nicht zu seiner Struktur - Politisieren lag dem engagierten Unternehmer (Alpenländische Schilderfabrik) im Blut. Dass es da und dort Schrammen und verletzte Befindlichkeiten gegeben hat, versteht sich, Konflikte mit den schwarzen Granden standen an der Tagesordnung. Oder, wie LH Hermann Schützenhöfer es ausdrückt, „Peterheinz Gebell war nie ein Ja-Sager, hat seine Meinung ohne Rücksicht auf den Verlust eigener Positionen in aller Klarheit formuliert. Er wird mir als kritischer, verlässlicher Freund fehlen!“