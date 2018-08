Mattersburg-Trainer Baumgartner vor dem Aus

Von den Mattersburg-Spielern stellten sich nach der 0:6-Abfuhr nur Routinier Alois Höller und Tormann Markus Kuster den Fragen von Medienvertretern. „So ein Match darf uns nicht passieren, wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen“, übte sich Höller in Selbstkritik. Zur Entlassung von Gligoroski sagte er: „Optimal sind solche Sachen nie, wenn einer die Mannschaft verlässt, da sind viel mehr Emotionen drin als in einem anderen Beruf. Das darf aber keine Ausrede sein.“