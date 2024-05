Kunstturn-EM mit weinendem und lachendem Auge

„Es ist leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das erwünscht hatte“, kommentierte die frischgebackene Weltcupsiegerin am Boden das Verpassen des angestrebten Finalzeinzugs, „diesmal war ich einfach zu unsauber und das kann man sich bei so einem großen Wettkampf nicht leisten.“ Da sich vor ihr drei Britinnen klassierten und nur zwei ins Finale der besten Acht dürfen, ist Mörz bei der Entscheidung am Samstag erster Ersatz, falls sich eine Turnerin verletzt oder aus anderen Gründen nicht startet.