0:6-Debakel! Mattersburg von WAC gedemütigt

Der WAC hat sich in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga festgesetzt. Die Wolfsberger feierten am Samstag einen 6:0-Kantersieg in Mattersburg und sind damit schon drei Spiele ungeschlagen. Die Gastgeber kassierten indes die dritte Niederlage en suite. SVM-Coach Gerald Baumgartner ist schwer angezählt, nachdem sein Co-Trainer Renato Gligoroski bereits entlassen worden ist.