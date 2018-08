Klagenfurt-Wölfnitz: Maisacker stand in Flammen

Nach einem Wiesenbrand in Feldkirchen, der vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette entfacht worden ist, stand am Freitag ein Maisacker in Klagenfurt-Wölfnitz in Brand. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt war gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz im Einsatz.