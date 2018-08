Die unendliche Kraft der dreifachen Acht

Planung lange im Voraus

Dass „Schnapszahlen“-Daten beliebt sind, weiß auch das österreichische Hochzeitsportal www.hochzeits-location.info. „Das Interesse für ein besonderes Datum ist rund viermal so hoch wie an normalen Terminen“, heißt es in einer Aussendung. Man muss also früh genug dran sein. „Die ersten Anfragen für das heutige Datum kamen vor zwei Jahren“, schildert Dagmar Rührens vom Greenvieh Chalet in Mieming. Das Restaurant ist laut dem Online-Portal eines der drei meistgeklickten Hochzeits-Locations in Tirol.