Mitarbeiter protestieren gegen Googles China-Suche

Mitarbeiter: „Müssen wissen, was wir bauen“

Reuters lag am Donnerstag ein interner Aufruf vor, in dem Hunderte Mitarbeiter mehr Offenheit und ein Mitspracherecht verlangten. „Wir benötigen dringend mehr Transparenz, einen Sitz mit am Tisch und eine Zusage zu klaren und offenen Abläufen“, heißt es in dem Text. „Die Angestellten von Google müssen wissen, was sie bauen.“ Es ist das zweite Mal, dass sich die Google-Führung mit Kritik der Mitarbeiter konfrontiert sieht: Der Konzern hatte nach einem internen Aufschrei eine Zusammenarbeit mit dem US-Militär auslaufen lassen.