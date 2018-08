Plant Google zensurierte Suchmaschine für China?

„Dragonfly“-Suchmaschine wird zensiert

An dem Projekt namens „Dragonfly“ werde seit Frühjahr 2017 gearbeitet. Die Sonderausgabe werde in der Volksrepublik bestimmte Internetseiten und Suchbegriffe sperren, in denen es unter anderem um Menschenrechte, Demokratie, Religion und friedliche Proteste gehe. Marktstart könne bereits in sechs bis neun Monaten sein, abhängig von der Genehmigung der chinesischen Behörden.