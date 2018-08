Google ortet Handys, wenn Ortung abgeschaltet wird

Nicht nur der Standortverlauf zählt

Wie der Forscher berichtet, knüpft Google die Positionsbestimmung und die Speicherung der dabei anfallenden Daten in den Einstellungen nämlich nicht nur an den Standortverlauf, sondern auch an besagten zweiten Menüpunkt in seinen Datenschutzeinstellungen. Nur, wer beide Funktionen abschaltet, wird nicht mehr verfolgt. Bei Nutzern, die nur den Standortverlauf abschalten, sammelt der Internetgigant laut einem BBC-Bericht weiterhin Positionsdaten.