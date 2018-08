Was wir an Wien lieben und was wir hassen

„Hier gefällt’s mir am besten. Hier passt alles. Muss aber auch sagen, ich wohne in einem herrlichen Bezirk, nicht in Favoriten oder in Rudolfsheim-Fünfhaus“, sagt ein 80-jähriger Herr. Er hat sich bewusst für die Pension in Wien entschieden. „Wien ist ja schön. Hier haben wir alles. Kultur, Museen. Wir haben den Kahlenberg und die Donau. Ich habe sogar ein Schwimmbecken am Dach.“ Aber die Pensionistin fühlt sich nicht mehr sicher: „Abends traut man sich nicht mehr alleine fort.“