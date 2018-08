Trump befeuert Türkei-Krise mit neuen Sanktionen

Im diplomatischen Konflikt um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor heizt US-Präsident Donald Trump die Krise um den Verfall der türkischen Währung Lira mit einer Verdoppelung von US-Strafzöllen an. Trump teilte am Freitag auf Twitter mit: „Ich habe gerade eine Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium hinsichtlich der Türkei bewilligt.“ Um den Verfall der Lira zu bremsen, rief der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterdessen sein Volk auf, Dollar, Euro und Gold in Lira umzutauschen. Erdogan sprach am Freitag bei einer Kundgebung in der Schwarzmeerregion Bayburt von einem „nationalen Kampf“.