Erdogan ordnet Sanktionen gegen US-Minister an

Neue Eskalation im Fall des in der Türkei inhaftierten und nun unter Hausarrest gestellten US-Pastors Andrew Brunson. Nach den US-Sanktionen gegen türkische zwei Minister - ihre Vermögen in den USA werden eingefroren - hat die Türkei nun entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen: Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete am Samstag das Einfrieren möglicher Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres in der Türkei an, wie er in einer Fernsehansprache in Ankara bekanntgab.