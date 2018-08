Zähne von Urzeit-Riesenhai an Strand entdeckt

An einem australischen Strand sind die Zähne eines vor rund 25 Millionen Jahren lebenden Riesenhais gefunden worden. „Diese sieben Zentimeter langen Zähne sind von großer internationaler Bedeutung“, frohlockte der Paläontologe Erich Fitzgerald, Kurator am Victoria-Museum in Melbourne, am Donnerstag. Sie gehörten demnach zu einem Urzeit-Hai, der mehr als neun Meter lang werden konnte - fast doppelt so groß wie der Weiße Hai.