Ofner kennt seinen Auftaktgegner in Barcelona

Sebastian Ofner hat sich mit zwei 6:4,6:4-Siegen en suite für das ATP500-Turnier in Barcelona qualifiziert. Der 29-jährige Steirer, der sich zuletzt u.a. dank zweier Challengertitel in Frankreich zurück in die Top 100 gekämpft hat, trifft nun in der ersten Runde nicht vor Dienstag allerdings auf den als Nummer 3 gesetzten Australier Alex de Minaur.
Ofner rangiert im neuesten ATP-Ranking vom Montag als bester Österreicher auf Platz 86.
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