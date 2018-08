Für Schutzsuchende immer da

Wieder hat Krankenschwester Martina Graimann ihr Leben im Tal mit dem in den Bergen getauscht. Gemeinsam mit ihrem Sohn David (3) verbringt die attraktive Himmelbergerin den Sommer in der Kreuzeckgruppe. „Es ist oft beschwerlich und auch stressig, eine Schutzhütte zu führen“, sagt Martina, denn die Salzkofelhütte oberhalb von Sachsenburg - immerhin eine der ältesten noch unveränderten Schutzhütten Europas - ist nur zu Fuß erreichbar. „Wenn man so eine Hütte bewirtschaftet, die Wanderern Schutz bietet, dann musst du als Hüttenwirt auch Psychologe, Wetterfrosch, Geologe und Animateur sein“, sagt die Feldkirchnerin und „herrscht einmal Schlechtwetter, dann ist das Leben hier oben in 1987 Meter Höhe in den Bergen auch durchaus einmal schwierig.“