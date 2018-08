Kärntens next Bergretter

„Im Frühsommer finden wir hier oben die idealen Bedingungen“, so Preimel. Jeder Kurs dauert zwischen fünf und sieben Tagen. Die „BergKrone“ besuchte die Bergretter aber nicht nur im ewigen Eis, sondern eine Woche später auch mitten in den Lienzer Dolomiten, wo die Karlsbaderhütte in 2260 Metern Höhe ihnen als „Basecamp“ dient. „Wir zeigen den Anwärtern die Grundlagen des Felskletterns, in erster Linie die Knoten und Abseilarten, Verankerungen, Bremssysteme und behelfsmäßige Rettungstechniken“, so Ausbilder Franz Karger, der wie sein Bergführer- und Ausbildungskollege Andi Schwarz Kletterprofi ist. Der Arnoldsteiner Lukas Wille schätzt, dass er noch zwei Jahre benötigen wird, bis er ausrücken darf, wenn Wanderer in den Bergen in Not geraten sind. Denn auch für ihn - wie viele andere - ist Bergrettung eine Berufung.