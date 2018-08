Störche futtern sich schon für den Abflug an

30 Schützlinge hat der Storchenvater derzeit unter seinen Fittichen. Und er macht eine interessante Entdeckung: „Es war immer so, dass die Störche am oder um den 15. August ihre Reise nach Afrika antreten. Heuer deuten die Zeichen aber an, dass es früher sein wird.“ Intensiv versuchen die Störche Kraft zu tanken, „dafür fressen sie sich sicher drei Kilo an“, so Rosenthaler. „Denn nur die starken kommen unten an.“ Diese und noch mehr Kilos verlieren sie auf dem anstrengenden Flug. Zu dem sich jetzt schon sammeln. Alles Gute für die Reise!