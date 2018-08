Huawei Matebook X Pro: Webcam, versteck dich!

Es ist noch kein Jahr her, dass wir das erste Notebook aus dem Hause Huawei im Testlabor hatten: das Matebook X. In vielerlei Hinsicht handelte es sich um einen gelungenen Einstand in den PC-Markt, der den Vergleich mit etablierten Herstellern nicht zu scheuen brauchte. Jetzt ist der Nachfolger Matebook X Pro da und soll Huawei vollends als Größe in der Riege der PC-Hersteller etablieren. Wir haben das Ultrabook mit seinem fast randlosen 3:2-Display ausprobiert.